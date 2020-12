Selena Quintanilla fue una de las cantantes más importantes de la década de los 90. Su estilo para interpretar sus temas en diversos géneros como tex-mex, ranchera, balada, pop latino y cumbia mexicana la llevaron a alcanzar la fama desde muy joven. Además de dedicarse a la música, ella era empresaria, modelo, bailarina y diseñadora de moda, pero de un momento su vida se apagó a manos de Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de fans y gerente de sus tiendas de ropa.

La artista murió el 31 de marzo de 1995 cuando apenas tenía 23 años y una vida marcada por el éxito. Su deceso dejó consternados a su familia y miles de seguidores, quienes no podían creer que la ‘Reina del Tex-Mex’ había fallecido por una herida de bala que le provocó demasiada pérdida de sangre y posteriormente un paro cardiorrespiratorio.

La asesina de la cantante fue sentenciada a cadena perpetua y actualmente tiene 60 años. Pese a la condena, ella podría hacer una petición de libertad condicional en 2025, cuando se cumplan 30 años de estar tras las rejas en la Unidad de Mujeres de Mountain View, en Texas. Pero quién es la mujer que acabó con los días de la intérprete de “Amor prohibido”; a continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre ella.

Selena Quintanilla inició su carrera musical a los seis años al lado de sus hermanos y grabó su primer álbum a los 14 años. En los años 80 fue criticada y rechazada por presentarse cantando música tejana, un género solo dominado por los hombres (Foto: EMI Music)

¿QUIÉN ES YOLANDA SALDÍVAR?

Yolanda Saldívar es una enfermera estadounidense de ascendencia mexicana, que fundó y presidió el club de fans de Selena. Nació el 19 de setiembre de 1960 en San Antonio, Texas.

Debido a su peso, desde que era niña fue víctima de bullying, por lo que no tenía muchos amigos y la llevó a vivir aislada. Siguió estudios de Enfermería y se graduó en la Universidad Internacional de Texas A&M. Desde ese momento se obsesionó con su físico y comenzó a hacer de todo para perder kilos.

Ejerció su carrera y nunca se casó. En el trajín de su ejercicio profesional, el dermatólogo Faustino Gómez la demandó por más de US$9.000 asegurando que le había estado robando desde varios años. Este lío se resolvió fuera de la corte. Pero esta no fue la única vez que Saldívar enfrentó la justicia, pues tuvo que volver a los tribunales dos meses después del primer pleito porque tenía una sentencia judicial del condado de Travis en Austin por no pagar un préstamo estudiantil de US$7.361.

Yolanda Saldívar siempre ha asegurado que jamás quiso asesinar a Selena Quintanilla, sino que se trató de un accidente. (Foto: Captura El Universal)

Conoce a Selena

Con el paso del tiempo, Yolanda perdió interés en su carrera como enfermera y empezó a encantarse por la música tejana, llegando a asistir a un concierto de Shelly Lares en San Antonio. Tras el show le propuso a la cantante formar su club de fans, pero su solicitud fue rechazada por el padre de la artista.

Posteriormente, se fijó en Selena y luego de una de sus presentaciones le planteó lo mismo, pero al padre de la intérprete de “Como la flor”, a quien convenció de fundar y presidir el club de fans de su hija. Rápidamente se ganó la confianza de la cantante, quien la nombró gerente de sus tiendas de ropa Selena Etc. Ocho meses después, la misma artista la designó como su agente registrado en San Antonio. Tras el acuerdo, Saldívar se trasladó a Corpus Christi para estar más cerca de la ‘Reina del Tex-Mex’.

Selena Quintanilla es considerada una gran exponente de la música latina con ventas superiores a los 70 millones de discos a nivel mundial (Foto: EMI Music)

Problemas en las boutiques de Selena

A fines de 1994, el personal de las boutiques comenzó a disminuir. Según los mismos trabajadores, Yolanda despedía a los empleados que no le agradaba, pero sus reclamos no fueron escuchados por la cantante, quien no creía que su “amiga” fuera capaz de eso. Sin embargo, las quejas llegaron a oídos de su padre Abraham Quintanilla, quien tomó en cuenta las quejas y le pidió a su hija tener cuidado. Nuevamente, la artista creyó más en su gerenta porque su papá era una persona muy desconfiada con todos.

Para inicios de 1995, el primo de Selena, su diseñador y algunos clientes se mostraban preocupados por el comportamiento de Saldívar sobre la gestión de los negocios. Un día el progenitor de Selena recibió llamadas de aficionados acusando a la mujer de estafa, pues les había pedido dinero para ser admitidos como miembros del club de fans y a cambio de recibir un paquete de artículos, pero no les había llegado nada. Él comenzó a investigar y descubrió que ella había malversado más de US$60.000 en cheques falsificados. Tras ello, un 9 de marzo, la confrontaron con su familia y fue despedida, pero a los días decidieron mantenerla como parte de la nómina sin tener contacto con las boutiques hasta terminar algunas gestiones referentes a su línea de ropa en México, además porque tenía registros bancarios y financieros, así como declaraciones de impuestos.

La mujer se declaró ser una fanática de Selena, a quien jamás quiso hacer daño. (Foto: Captura El Universal)

Asesina de un balazo a Selena

El 31 de marzo, Selena fue al motel donde se alojaba Yolanda para pedirle unos documentos financieros que no le había entregado la noche anterior, pero en su afán de retrasar la entrega le dijo que había sido violada, por lo que la artista la llevó a un centro médico, donde le indicaron que no había rastros de haber sido violentada. Al regresar al hotel comenzaron a discutir, fue en ese instante que Saldívar sacó un arma de su bolso y le disparó. Luego trató de huir en su camioneta, pero se entregó después de nueve horas y media de negociar con la policía y el FBI.

Fue encarcelada en octubre de 1995 y condenada a cadena. La mujer, que actualmente tiene 60 años, ha buscado varias veces apelar su sentencia, en 2014 pidió la liberación para 2015 ya que aseguraba que su salud estaba deteriorada; sin embargo, no lo pudo comprobar.

