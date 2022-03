Sergio Galliani denunció ante las cámaras de “Día D” que desde hace cuatro años instalaron un motor de ascensor al frente de su casa, ubicado en el balneario de Punta Hermosa, que impide que pueda disfrutar de la vista al mar, lo cual es un derecho para todos los residentes de los balnearios, según la norma oficial.

“Hace unos años nos vinimos aquí con la familia para gozar de la naturaleza y para tener esta hermosa vista al mar. Lamentablemente, hoy en día abro mi puerta para ver mi sunset hermoso de Punta Hermosa de todos los días y me encuentro con este motor de ascensor”, expresó.

Asimismo, el recordado actor de “Al fondo hay sitio” explicó que la situación lo afecta a nivel personal y también económico.

“Yo no soy una persona que le gusta meterse en líos (…) Pero, a mí no me gusta la injusticia y yo he aguantado, he aguantado. Este predio que vez, es mi casa, este es mi negocio también de alguna manera esto me da renta, yo también alquilo es un ingreso para mí, pero yo no voy a alquilar este departamento con ese ascensor ahí”, añadió.

El artista nacional reconoció sentir impotencia e indignación por el poco o nulo esfuerzo que ha realizado la Municipalidad de Punta Hermosa en estos cuatro años para retirar el motor del ascensor.

“La Municipalidad (de Punta Hermosa) ya tiene todo para hacerlo y no lo hace, y ya van cuatro años”, explicó. “Antes veía el sunset, pero ahora veo un ascensor (…) Yo jamás pensé construir mi casa viendo el mar para ver un ascensor. Ni siquiera es una sombrilla ni siquiera es un toldo (…) Este armatoste cómo lo saco”, añadió.

