Tras varios días de haber anunciado su separación de Gerard Piqué, la cantante colombiana Shakira va regresando de a pocos a sus redes sociales. Si bien ha compartido fotografías y videos nuevos, el hecho que no haya eliminado las instantáneas o mensajes románticos dedicados al padre de sus hijos ha sorprendido a sus fans.

Y es que, si bien no le ha dedicado alguna publicación al futbolista del FC Barcelona desde el pasado 20 de marzo, la intérprete de “Waka Waka” tampoco ha borrado sus fotografías o mensajes de afecto dedicados a Piqué.

Como se recuerda, la última publicación que Shakira dedicó a Gerard Piqué es del 20 de marzo del presente año, cuando la colombiana celebró el triunfo del FC Barcelona por 4 goles ante su clásico rival Real Madrid. En aquella oportunidad, la cantante se mostró orgullosa de todo lo que había logrado su pareja.

“Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo el con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!”, escribió en su post, el cual cuenta con más de 2 millones de likes.

Asimismo, otro de los mensajes que ha llamado la atención que Shakira mantenga en su feed es el saludo por el 14 de febrero que le dedicó a Gerard Piqué. “Feliz día de San Valentín”, escribió junto a una fotografía en la que ella luce sonriente, mientras él prefiere no hacer muecas.

Como se sabe, el pasado sábado 4 de junio la cantante colombiana Shakira confirmó que se está separando de su pareja, el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, con el que tiene dos hijos.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, señala un escueto comunicado divulgado por la agencia de comunicación de la cantante.

Shakira, de 45 años, y Piqué, de 35, llevaban doce años de vida en común, aunque no han querido casarse, y tienen dos hijos, Milan, de 9 años, y Shasha, de 7.

