Tras el lanzamiento de la ‘BZRP Music Sessions, Vol. 53′, Shakira no solo se volvió tendencia mundial con su ‘tiradera’ a su expareja Gerard Piqué, que también salpicó a su novia Clara Chía Martí, sino que la canción con el argentino Bizarrap fue blanco de críticas por un supuesto plagio acusado por la cantante venezolana llamada Briella. Ahí no quedó todo, ya que al hacerse viral la coreografía, la tiktoker identificada como voonniie reclamó como suyos los pasos y pide su crédito. Aquí los detalles de esta nueva dispusta.

La colaboración superó las 100 millones de reproducciones en Youtube y se convirtió en una de las canciones más escuchadas en Spotify, además de que se crearon diversos ‘trends’ en redes sociales, uno de los últimos relacionado a cómo bailar uno de los temas más sonados de la década.

Fue justamente en TikTok donde Briella aseguró que la colombiana “se había inspirado en ella” porque el coro sonaba muy similar a su canción ‘Solo tú’ que lanzó en junio.

La acusan de no darle crédito por coreografía

Shakira se animó a sumarse a un ‘trend’ viral sobre su canción ‘BZRP Music Sessions, Vol. 53′ y participó de una coreografía junto a tres bailarinas llamadas Natalia Palomares, Anne Ten y Elena Marín.

“¡Me encantan sus creaciones! ¡Encontré este de @belladose y tuve que probarlo! @bizarrap”, escribió Shakira en su cuenta de Instagram etiquetando a la banda Bella Dose como autoras de la coreografía, pero la verdadera dueña salió a luz.

La usuaria @Voonie acusó a la cantante de no haberle dado crédito a ella por la coreografía que usó. “Shakira hace mi trend pero da los créditos a otra gente. Me muero de la ilusión y a la vez me da pena”, dijo en un video a pantalla dividida, en el que mostró tanto la coreografía suya como la de la colombiana.

Sin embargo, algunos fans le explicaron que probablemente Shakira le dio crédito a otra persona porque vio su video primero, y no fue una mala intención. De hecho, las mismas chicas de la cuenta @belledose le dan el crédito a @voonie en su video, algo que ella destacó: “Siii ellas son majísimas y me han dado los créditos y les agradezco mucho!”.

“Shak etiquetó al grupo belladose pero las chicas de belladose si te dan los creditos dicen que es tuyo el trend te etiquetan en la descripción”, “Obvio ha visto una versión y habrá pensado que era de otra persona”, “Voonniie hizo el trend y las otras chicas hicieron la rotación, la cual fue la que Shakira vio y por eso pensó que era de ellas”, “obviamente Shakira pensó que era de ellas sin mala cosa”, “Lo vi y me acordé de ti al instante, está claro que el baile no es igual pero si es una inspiración del tuyo”, escribieron los seguidores en TikTok.

¿Quién es voonniie?

Ella es una joven española que se presenta en redes sociales como artista, “una muchacha con muchos sueños”, que actualmente estudia teatro musical (canto, danza e interpretación) y está activa en Instagram desde 2019 con más de 28 mil seguidores, mientras que en TikTok tiene más de 1 millón. Sus publicaciones giran en torno al baile y diversas coreografías.

