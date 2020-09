La noticia de la separación de Arturo Peniche y Gaby Ortiz, luego de casi 40 años de casado, sorprendió a todos. Tras conocerse la decisión de la pareja, los rumores en torno ha porque tomaron la decisión no han cesado, incluso algunos ya buscan a un culpable.

Si bien Arturo Peniche señaló que prefería alejarse de su esposa porque sentía que ya estorbaba, la revita TVNotas recogió el testimonio de un amigo cercano a la pareja, quien aseguró que Sharis Cid, consuegra de Peniche, habría sido un factor determinante en su separación.

Sharis es madre de Kristal Cid, esposa de Brandon Peniche, y al parecer pasaba mucho tiempo con Arturo, algo que molestó a su esposa Gaby. “Hace como nueve años, Brandon, el hijo de Arturo y Gaby, conoció a su esposa Kristal, hija de Sharis Cid, y como cualquier familia empezaron a convivir los padres de ambos”, inició la revista.

“De inicio sólo se veían en reuniones a las cuales Sharis acudía con su entonces pareja Isaías Gómez (q.e.p.d.), pero todo cambió a raíz de la muerte de este señor, pues Sharis comenzó a refugiarse cada vez más en su hija, su nieta y su yerno (Brandon), incluidos sus consuegros Gaby y Arturo”, añadió.

Según la fuente, Gaby siempre se llevó bien con Sharis y trataba de incluirla en todos sus planes familiares, pero todo cambió a raíz de que Ortiz habría notado un extraño acercamiento entre Cid y Arturo Peniche.

Tras revelar en una entrevista con Mara Patricia Castañeda que estaba separado de su esposa, hace unos días habló en su canal de YouTube para explicar si situación. Si bien aclaró que ama A Gaby Ortiz, no sabe hasta cuándo durará esta situación.

“Me quito por amor, un rato, no sé si esto se vaya a solucionar, no sé si sea una ruptura para siempre, pero prefiero que lo escuchen de mí y no de nadie que pueda manipular la información y que sobre todo lo haga con dolo”, señaló.

