El cantante y compositor multi-platino nominado al Grammy Shawn Mendes presentó este viernes su más reciente álbum. Se trata de “Wonder”, su cuarto disco de estudio que llega luego de “Handwritten” (2015), “Illuminate” (2016) y “Shawn Mendes” (2018).

Sin duda, esta es una de las producciones más esperadas de este 2020, que incluye solo una colaboración junto a Justin Bieber. Un disco que marca una nueva era en la carrera musical de cantante canadiense y que llega bajo el sello de su casa disquera Island Records.

Esta nueva producción de Shawn Mendes está compuesta de 14 canciones, cuyos video liryc ya se encuentran disponibles en YouTube: 1. Intro, 2. Wonder, 3. Higher, 4. 24 Hours, 5.Teach Me How To Love, 6. Call My Friends, 7. Dream, 8. Song For No One, 9. Monster w/Justin Bieber, 10. 305, 11. Always Been You, 12. Piece Of You, 13. Look Up At The Stars, y 14. Can’t Imagine.

De “Monster”, la producción musical que Shawn Mendes acaba de estrenar, ya se habían dado a conocer tres canciones: el primer single, que lleva el mismo nombre que el álbum, “Intro” y “Wonder”, el tema que grabó junto a Justin Bieber. Las otras 11 canciones han visto la luz este viernes 4 de diciembre.

Shawn Mendes ha confesado anteriormente que escribió las letras de todas las canciones de “Wonder” durante el confinamiento que provocó la crisis por el COVID-19, el que ha pasado en casa de su novia, Camila Cabello.

Hace unos pocos días también se estrenó en Netflix “In Wonder”, el documental que repasa la trayectoria de Mendes y muestra sus momentos más íntimos, que estuvo dirigido por el cineasta Grant Singer y se presentó oficialmente en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

