Sheyla Rojas reapareció en televisión este jueves y ofreció una entrevista en vivo desde México a “América Hoy”, en la que habló de su nueva vida en el país azteca pero como era de esperarse, no pasó desapercibido el tema de la mudanza de hijo a España junto a Antonio Pavón.

La modelo se comunicó con el programa que conducen Ethel Pozo, Janet Barboza y Melissa Paredes a través de una videollamada y fue consultada sobre cómo se sentía al estar alejada de su hijo Antoñito, quien actualmente vive en el país europeo junto a su padre.

“Ha sido una lucha constante durante muchos años (…) No fue fácil... Yo tengo que reconocer que me cerraba en su momento y yo decía: ‘¡No, no quiero que mi hijo se vaya a España!’”, admitió inicialmente sobre cómo reaccionaba cuando Pavón le planteaba el tema.

“Ahora lo veo desde una mentalidad más tranquila, más serena, sin tanto conflicto A veces uno, en el tema de separación, uno hace problemas o se ‘ahoga en un vaso de agua’”, agregó. Asimismo, reveló estuvo internada y en cura de sueño durante tres días y que por eso llamó al exchico reality para que se lleve al niño.

Sobre cómo se siente Antoñito viviendo en España dijo: “Yo le digo a mi hijo: ‘Vamos a regresar a Perú' y él me dice: ‘No mamá aquí estoy feliz’, y si yo veo que mi hijo es feliz, yo también lo estoy”. Además, reveló que muy pronto se reunirá con su hijo, aunque no quiso dar detalles de cuándo o dónde sería el encuentro.

