La influencer y exconductora de ‘Estás en todas’, Sheyla Rojas, quien hoy vive con su pareja Luis Miguel Galarza Muro en Guadalajara, México, contó a sus más de 3.3 millones de seguidores en Instagram, que volverá a la televisión peruana este año.

En setiembre del 2020 Sheyla fue retirada del programa sabatino ‘Estás en todas’, que conducía con ‘Choca’ Mandros, debido al escándalo que generó las declaraciones de su exrelacionista al contar en el programa de ‘Magaly TV: La Firme’ detalles del viaje que realizó la figura de televisión para ver al futbolista Luis Advíncula.

“Más pronto de lo que imaginan... Voy a ver unos temas que me tiene muy emocionada. Este 2022 será un año maravilloso. Decretado está”, respondió Sheyla Rojas, cuando uno de sus seguidores le preguntó cuándo piensa regresar al Perú.

La noticia de su regreso a la TV peruana fue confirmada cuando otro de sus seguidores le repreguntó: “Cuando regresas a Perú a conducir un programa o solo vendrás por negocios. Sería genial que regreses”. Y ella respondió para sorpresas de todos: “Ambas”.

También aprovechó para agradecer a sus seguidores por pedirle que regrese a la televisión peruana y aseguró que tiene muchos sueños por hacer realidad.

“Gracias por siempre pedirme que regresa a la TV una hermosa etapa... Me permitió llegar a sus corazones... Me faltan muchas cosas que quiero conseguir... Realmente no todo fue fácil... pero este año vengo recargada de sueños, metas y proyectos: ‘si puedo soñar, lo puedo lograr’”, escribió en sus historias de Instagram.

