Desde que llegó a la televisión, Sheyla Rojas se convirtió en uno de los rostros más populares por su ángel y carisma. Su participación en realities como “Combate” y “Esto es guerra” le abrieron el camino para que luego fuera elegida como conductora de “Estas en Todas” junto a Jaime ‘Choca’ Mandros.

Sin embargo, su carrera televisiva no ha estado ajena a los escándalos: sus mediáticos romances y algunos ‘ampays’ que ha protagonizado la pusieron en el medio de la pólémica. En esta nota, haremos un repaso de ellos:

1. Su polémica ruptura con Antonio Pavón

Sheyla Rojas y Antonio Pavón iniciaron su relación en 2012, cuando ambos participaban en “Combate”, fenecido programa que se transmitía por ATV y eran una de las parejas mas envidiadas de la farándula local. A los pocos meses, anuncaron que esperaban su primer hijo, el pequeño Antoñito, quien nació en abril de 2013.

La felicidad no duró mucho pues al poco tiempo el torero español fue captado en una comprometedora situación con Milett Figueroa, lo que ocasionó que se originara una crisis entre ellos. Esto, finalmente, provocó que terminaran su relación en medio de rumores de infidelidad de parte de Sheyla Rojas con Patricio Parodi.

2. El 'ampay’ junto a Patricio Parodi

A mediados de 2014, los rumores de que Sheyla Rojas se había separado de Antonio Pavón eran cada vez más fuertes, y el acercamiento entre ella y Patricio Parodi era más que evidente, cuando salieron a las luz las imágenes de ambos besándose en una discoteca, lo que confirmaba que entre ellos había algo más que una amistad.

Ante la lluvia de críticas que recibió la modelo debido a esta situación, Antonio Pavón, emitió un comunicado para dar a conocer que Sheyla Rojas y él estaban separados desde hace meses y aclarar que solo los unía “una excelente relación amical basada en generar el mejor ambiente para la crianza de nuestro hijo”.

Tras sus reveladoras imágenes juntos, Sheyla Rojas y Patricio Parodi continuaron con sus salidas, pero fue recién a mediados de 2015 que oficializaron su relación y la hicieron pública. Luego de varias idas y venidas, la pareja decidió ponerle punto final a su romance en marzo de 2017.

3. Su frustrada boda de US$170,000 con Pedro Moral

Ese mismo año (2017), Sheyla Rojas inició su relación con Pedro Moral y en agosto de 2018, justo el día que cumplían un año juntos, el empresario le pidió matrimonio. Todo iba viento en popa y los preparativos para lo que parecía ser una boda de ensueño -que se iba a realizar el 4 de mayo de 2019- estaban encaminados, pero a mediados de marzo, semanas antes de llegar al altar, la pareja anunció su separación.

Días después, Pedro Moral fue ampayado besándose con su expareja, Doménica Delgado, y luego anunciado entre bombos y platillos como el nuevo invitado de “El valor de la verdad”. Tras ello, Sheyla Rojas salió al frente para revelar que lo había denunciado por chantaje sexual, acoso y violencia, pero eso no impidió que el empresario se presentara en el espacio que transmitía Latina y en el que reveló que su exprometida lo dejó porque no podía costear la boda valorizada en US$170,000 que ella quería.

4. Fue bautizada como la ‘Reina del Canje’

En “El valor de la verdad”, Pedro Moral dio varios detalles sobre la relación que tenía con Sheyla Rojas. Dijo que la modelo le había cobrado US$4,000 por ser imagen de una marca de zapatos que él lanzó y que no prosperó, que ni siquiera lo apoyaba con los gastos del departamento que compartían pues ella vivía del ‘canje’ y que distintas marcas le regalaban ropa, zapatos, vales para restaurantes y hasta muebles para su casa con tal que las promocione.

5. Le envió una foto en bikini a Patricio Parodi

Flavia Laos aseguró en declaraciones al programa “¡Válgame Dios!”, que era conducido por Rodrigo González, 'Peluchín, y Gigi Mitre y transmitido por la señal de Latina, que Sheyla Rojas le mandó una foto en bikini a Patricio Parodi -quien actualmente es su pareja- poco tiempo después de separarse de Pedro Moral, mientras estaba en una fiesta en un yate.

Los enfrentamientos entre la actriz y la exconductora de televisión no quedaron ahí, ya que Flavia Laos también llamó ‘Gallina Vieja’ y ‘Transformer’ a Sheyla Rojas. Sin embargo, tiempo después limaron asperezas e incluso la protagonista de “Ven, baila, quinceañera” -que también es cantante- se presentó en el set de “Estás en Todas” para promocionar “Despierta”, su último single.

6. Los viajes con Fidelio Cavalli

Sheyla Rojas sorprendió a todos luego de que a mediados de agosto del año pasado, iniciara un breve pero intenso romance con el millonario libanés Fidelio Cavalli, con quien se paseó por las playas de Ibiza (España) y Mykonos (Grecia). La fugaz pareja de la modelo también la llevó a celebrar su cumpleaños a Las Vegas (Estados Unidos), lo que valió una lluvia de críticas.

7. Fue acusada de no estar pendiente de su hijo

Además de la lluvia de comentarios negativos por sus lujosos paseos al extranjero con Fidelio Cavalli, Sheyla Rojas fue acusada por Antonio Pavón de no estar al pendiente de Antoñito, el hijo de ambos, y de dejarlo al cuidado de su madre o la nana para irse a divertir.

“El juez dice que el niño tiene que estar con su mamá pero creo que el niño debe estar con quien mejor calidad de vida le dé. Y en calidad de vida no me refiero a lo económico sino a lo emocional (...) Yo le podría dar más, estoy seguro. El niño no se tiene por qué criar con una nana”, aseguró.

8: Sus operaciones y ‘arreglitos’

Las cirugías a las que se ha sometido Sheyla Rojas son más que evidentes. Su cambio -sobre todo a lo largo de los últimos tiempos- está claramente evidenciado en las fotografías que comparte en su cuenta de Instagram, en las que se puede ver la metamorfosis que ha experimentado no solo su rostro, sino también su figura, porque a pesar de ejercitarse y comer saludable, ha recurrido al bisturí para mejorar su apariencia.

Incluso ella misma ha hecho referencia a sus arreglos estéticos y ha sorprendido a más de uno con sus declaraciones. “Yo no lo he negado y diré las cosas como son porque siempre me preguntan. Estoy hecha de pies a cabeza, siempre lo digo y lo voy a decir siempre... Vamos hablar de porcentajes, yo estoy 70% hecha por los cirujanos, el 20% de mis papás y el 10% de ejercicios”, aseguró.

9. La foto con Luis Advíncula

Hace aproximadamente dos semanas, salió a la luz una fotografía de Sheyla Rojas en una comprometedora situación junto al futbolista Luis Advíncula. La imagen fue difundida en el programa “Magaly TV: La Firme”, donde también se presentó Irvin Vera, exrelacionista público de la modelo, para revelar que ella y el futbolista tuvieron algo más que una amistad. Esto le valió tener que alejarse de la conducción de “Estás en Todas” de manera indefinida.

