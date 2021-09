Sheyla Rojas volvió a referirse sobre el futbolista Anderson Santamaría, con quien fue captada en una fiesta en Guadalajara (México), y reiteró que entre ella y el jugador del Atlas no hubo nada más que una amistad.

La exchica reality reiteró que los pasajes fueron pagados por el jugador de la selección peruana, pero aclaró que el viaje fue coordinado entre el futbolista y su amiga Omaira.

“Anderson hablaba con Omaira y yo me fui de ‘colada’ en realidad. Sí lo conocí, pero nunca pasó nada, nada, nada”, señaló la modelo en un enlace con el programa “Amor y Fuego”.

La popular ‘Shey Shey’ también detalló que el motivo de su alejamiento de Santamaría fue porque él se habría negado a que continúe viajando por México y que hizo todo lo posible para que ella regrese a Perú.

“Se pasó de intensidad porque yo me quería quedar y yo no tenía por qué rendirle cuentas, porque yo no tenía nada con él”, cuestionó.

VIDEO RECOMENDADO:

Sheyla Rojas celebró su cumpleaños en España junto a la familia de Antonio Pavón

null null