Sheyla Rojas, en el programa “Magaly TV: La Firme”, se refirió a las recientes declaraciones de la cantante Tefi Valenzuela, quien aseguró que vio a su novio Luis Miguel Galarza, conocido como Sir Winston, divirtiéndose en una discoteca sin la popular exconductora de “Estás en todas”.

“Ayer Tefi Valenzuela nos dijo que había visto a tu novio en Ciudad de México con un amigo en una discoteca, para un hombre que tiene un compromiso. ¿Ustedes tienen esa permisividad? Si te vas a una discoteca generalmente es de cacería”, preguntó Magaly Medina a la modelo.

La modelo peruana aclaró que su novio siempre sale con ella, y dijo que lo más probable es que Tefi Valenzuela no la viera aquel día en la discoteca.

“Obvio, Luis siempre está conmigo. Si lo vio, quizá no me vio a mí, pero yo siempre estoy con él. Una vez también dijiste que Luis hizo una fiesta acá en mi casa, ‘pero Sheyla no está’. Estaba yo aquí en la casa. Luis sabe que yo permisiva hasta cierto punto. Cuando yo estoy en una relación seria y formal soy muy pesada, lo reconozco. Cuando no estoy enamorada no me interesa, pueden hacer su vida y yo también”, explicó.

Por otro lado, Sheyla Rojas confesó que no podría quedarse descansando, mientras su novio se divierte en una discoteca.

“No, cada vez que hemos salido juntos no es que me deje en el hotel durmiendo y él de fiesta. No podría estar tranquila, no sería una relación para mí. Él lo sabe y trata de darme eso”, confesó.

VIDEO RECOMENDADO

Sheyla Rojas y Fidelio Cavalli habrían terminado su ‘breve’ relación

Sheyla Rojas y Fidelio Cavalli habrían terminado su 'breve' relación