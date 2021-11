Sheyla Rojas acaparó las portadas de los medios de espectáculos tras su regreso a nuestro país después de aproximadamente nueve meses. La modelo se reencontró con su familia y con su pequeño hijo Antoñito, quien llegó desde España junto a su papá, Antonio Pavón.

Durante los primeros días de su estancia en el Perú, la exconductora de televisión sorprendió a todos al visitar en su vivienda a Magaly Medina, con quien ha protagonizado diversos enfrentamientos.

Recordemos que en octubre del 2020, la exconductora de “Estás en Todas” demandó a la presentadora de espectáculos por más de un millón de dólares tras acusarla del delito de ‘violación a la intimidad al mancillar su honor, reputación como persona, madre, personaje público e imagen digital’, al difundir imágenes sobre su ‘affaire’ con el futbolista Luis Advíncula, sin embargo, la denuncia no prosperó.

Magaly Medina recibió en su casa a Sheyla Rojas y Antonio Pavón. (Foto: Instagram)

Por si fuera poco, Sheyla Rojas y la popular ‘Urraca’ se dejaron ver juntas en un evento taurino, realizado en la plaza de toros de La Esperanza, en Pachacamac.

A la reunión también asistieron la pareja de la modelo, el mexicano Luis Miguel Galarza Muro, conocido como ‘Sir Winston’, además de Alfredo Zambrano, Antonio Pavón y su prometida, Joi Sánchez.

La ex chica reality decidió inmortalizar este encuentro y grabó un video al lado de Magaly Medina en la que ambas lucían muy sonrientes, demostrando así que han dejado a un lado sus diferencias para llevar una relación cordial.

Visitó programas de espectáculos:

La exconductora de televisión aprovechó su estadía en el Perú para presentarse en el programa “América Hoy”, donde habló sobre sus próximos proyectos y su posible ingreso al programa conducido por Ethel Pozo.

“No sé si el productor ya les dijo que el próximo año habrá un cambio en el programa. Yo soy exquisita. Hoy yo le dije, voy a ir con enterizo y que nadie más lo utilice. Ya está cerrado (su ingreso a ‘América Hoy’)”, manifestó causando la sorpresa de todos en el set.

Janet Barboza aprovechó la visita de ‘Shey Shey’ a este espacio de entretenimiento para lanzarle una advertencia sobre las falsas amistades, en clara referencia a su vínculo con Magaly Medina.

“Gracias a ti, Sheyla, verte triunfando, verte feliz y tranquila, y como dice el dicho: ‘hay que cuidarnos a veces de las personas que están a nuestro lado más por conveniencia que por amistad’”, sentenció la popular ‘rulitos’.

Arreglitos estéticos:

La influencer también habló sobre los tratamientos estéticos a los que se ha sometido y la inversión que ha realizado en ellos durante el segmento ‘Mito o realidad’. Janet Barboza le preguntó si era cierto que había invertido más de S/ 100 mil en estos retoques, a lo que la modelo contestó con toda sinceridad que era cierto.

“Lo que diga mi doctor, yo me lo hago, si él me dice que me haga tal cosa, yo estoy ahí en primera hora”, añadió.

Canjes y más canjes:

Durante su visita a Perú, Sheyla Rojas no paró de promocionar varias marcas en sus redes sociales, demostrando así que es la verdadera ‘reina del canje’.

Desde transporte, comida, ropa, servicios en spa hasta tratamientos estéticos. La modelo no desaprovechó un solo minuto de su paso por nuestro país.

