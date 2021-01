Sheyla Rojas no cesa en su afán de encontrar la perfección en todo su cuerpo y por ello no ha dudado en hacer todo lo necesario para lograrlo. Es así que recientemente decidió someterse a un nuevo retoque estético en su rostro y realizarse un nuevo aumento en los labios.

Tras regresar a nuestro país proveniente de México, donde disfrutó de unas cortas vacaciones en Tulum, la exconductora de “Estás en Todas” acudió al consultorio de su cirujano plástico de cabecera para que la ayude nuevamente con este procedimiento.

“Vengo para que usted me diga qué es lo que tengo que hacer después del primer proceso que me hizo, qué es lo que continúa”, se escucha decir a Sheyla Rojas al médico, quien inmediatamente le pregunta si quiere realizarse un nuevo retoque en los labios.

“Sí, quiero un poquito más. Cuando recién te lo haces queda como que el volumen un poco más aumentado, exagerado, pero después se va reduciendo el volumen”, comentó la polémica modelo al explicar el motivo de por qué desea aumentarse un poco más.

Tras someterse al nuevo tratamiento, la influencer utilizó sus redes sociales para mostrar el resultado. “Me aumenté los labios, nunca lo he negado, siempre lo he dicho. Y pues la verdad, me encanta el resultado. Va a desinflamar, pero me gusta la forma y el volumen”, expresó.

Cabe recordar que Sheyla Rojas ha manifestado, en más de un oportunidad, que se ha realizado diferentes intervenciones estéticas en el cuerpo con la finalidad de verse mucho mejor. Incluso, en una oportunidad, aseguró que estaba hecha “70 % por el cirujano y 30% por sus padres”.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly le advierte a Sheyla: “Hemos aprendido de aquella vez que fuimos a la cárcel”

Magaly le advierte a Sheyla: "Hemos aprendido de aquella vez que fuimos a la cárcel" | Magaly Tv