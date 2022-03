La modelo Sheyla Rojas reapareció en televisión luego que su cirujano la responsabilizara tras sufrir complicaciones a causa de una operación estética que se realizó en noviembre del año pasado en Perú.

Según confesó hace algunos días, Sheyla sufrió a causa de la inflamación que tuvo en varias zonas de su cuerpo tras hacerse una liposucción en la papada. ”Tuve un proceso inflamatorio muy severo y al principio no podía ni comer y me afectó mucho”, indicó en ese momento.

Ahora, tras ser consultada por las declaraciones de su cirujano, quien la responsabilizó por las reacciones adversas, Sheyla Rojas prefirió poner punto final a la polémica y evitó referirse al tema.

“Yo no tengo nada más que decir, ya hablé al respecto y para mí estoy en otra cosa. Ya aclaré lo que pasó, es un tema súper pasado y estoy aquí, feliz... Lo digo porque mucha gente me puede ver y mi consejo es que tengan muchísimo cuidado con lo que se puedan hacer. Eso me sirvió de experiencia”, manifestó Sheyla Rojas.

“Yo sigo en terapia 1 vez por semana, me costó muchísimo. Entiendo que muchos pueden salir y decir muchas cosas, pero los especialistas son los que saben. Está demás hablar de eso, ya me parece innecesario”, agregó la modelo.

No más cirugías

En conversación con las conductoras Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna, la exfigura de América TV dijo que asiste a terapias para mejorar su salud. Además, ella aseguró que aprendió la lección y no volverá a someterse a una nueva intervención estética.

“Tuve un proceso inflamatorio muy severo y al principio no podía ni comer y me afectó mucho... Tuve una reacción a los medicamentos y estoy llevando una terapia una vez por semana... Para lo que estaba, ya se está desinflamando. De verdad, que desde entonces me dije nunca más. Estoy curada y ya no quiero nada”, concluyó.

