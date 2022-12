La exconductora de TV e influencer, Sheyla Rojas, contó que sueña con casarse con su novio, el empresario mexicano Luis Miguel Galarza Muro, más conocido como ‘Sir Winston’ porque no piensa esperar por el anillo de compromiso toda la vida.

“Es mi sueño, casada y con hijos, no voy a esperar toda la vida, pero se dará en el momento justo y antes tiene que venir el anillo, porque no tengo ninguno en mi mano”, señaló Sheyla Rojas en una entrevista para el diario Trome a su llegada al Perú.

La modelo, con más de 3.4 millones de seguidores en Instagram, no descartó hacer dos bodas, una en el Perú y otra en México. También dejó las puertas abiertas para trabajar en nuestro país, aunque reconoció que en este momento su vida está en tierras aztecas.

“(¿Vas a pasar las fiestas aquí? No, es un viaje corto, me voy a Chiclayo por unos días. Las fiestas las pasaremos juntos y él me apoya en todo... Mi vida está hecha en México, pero si hay una propuesta interesante, tentadora, yo feliz de regresar y él (su novio) va a darme su respaldo sabiendo que lo que estoy haciendo me hace feliz”, sostuvo.

Aseguró que no le importan las críticas sobre las cirugías y procedimientos estéticos a los que se ha sometido y está feliz de conducir al lado de Tula Rodríguez la ‘Salsatón de Radiomar y ATV’, que se realizará el 31 de diciembre por el Año Nuevo.





