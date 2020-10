Sheyla Rojas decidió dar vuelta a la página y todos los escándalos en los que se vio envuelta las últimas semanas para hacer su debut como actriz en el video de la canción “Vamos a darnos un tiempo”, del salsero peruano Renzo Padilla.

Este tema cuenta historia de una pareja que atraviesa una fuerte crisis que los lleva tomar la decisión de separarse por un tiempo. Sin embargo, después de reflexionar sobre su situación, deciden darse una nueva oportunidad.

El clip de este single, que es la versión en salsa del tema original de José José, se estrenó este viernes 9 de octubre y ya está disponible en la cuenta oficial de YouTube de Renzo Padilla, artista nacional que ha tenido el privilegio de compartir tarima con leyendas como Willie Colón.

Esta producción audiovisual estuvo a cargo de la productora Catorce & Seis y Sheyla Rojas no tuvo problemas en desenvolver su papel pues, según indicó, es la segunda vez que participa en un videoclip y se sintió muy cómoda en cada una de las escenas que grabó.

"La verdad aquí le puse mucha fuerza, pues he aprendido que para un trabajo como este no sirve modelar sino ponerle una cuota de histrionismo porque el público cree lo que observa. Me encantó trabajar con Renzo Padilla porque es muy profesional y tiene una voz maravillosa”, sostuvo.

Por su parte, el “Borincaico” manifestó que la influencer lo sorprendió en su faceta en la actuación. “Para mí actuar es una experiencia nueva. Sheyla puso mucho realismo a las escenas. Eso me brindó mucha confianza porque lo mío es la música. Siento que el trabajo quedó muy bonito”, aseguró.

