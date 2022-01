Sheyla Rojas es una de las modelos más conocidas de Perú, y no solo por sus etapas en la televisión nacional o sus mediáticas relaciones, sino porque a lo largo de los años ha tenido un radical cambio de apariencia. No solo ha variado el color de su cabello, también se ha hecho algunos “retoques”, que ella no ha negado.

Desde cirugías estética en el rostro o operaciones para tener un cuerpo tonificado, Sheyla Rojas hoy presume una figura envidiable que suele presumir en sus redes sociales. Sin embargo, sus constantes cambios no han sido ajenos de la crítica de algunos seguidores. En la presente nota repasaremos los cambios físicos más sonados de la exconductora de TV.

DEBUT COMO ANFITRIONA

Como todos saben, Sheyla Rojas, es natural de Chiclayo (Lambayeque) y en sus inicios, antes de ingresar a la televisión, la modelo estudió administración de empresas pero quiso probar suerte en la capital, por lo que decidió mudarse a Lima cuando cumplió la mayoría de edad.

Se ganaba la vida como anfitriona de eventos y promocionaba algunas marcas, pero su sueño era convertirse en una figura importante de la televisión nacional. En aquel entonces tenía una sonrisa tímida, pero llamativa y una figura delgada.

Sheyla Rojas empezó a hacerse conocida durante su participación en eventos como anfitriona. (Foto: Archivo)

COMBATE

Gracias a su buena presencia, en 2011 Sheyla Rojas fue invitada a pasar su primer casting para el reality “Combate” de ATV. Esto sucedió cuando tenía 23 años y su cabello era rubio, color que la acompaña hasta la actualidad, aunque con algunas variaciones en la tonalidad. Cabe señalar que durante su etapa en el reality vivió diversas experiencias, se comprometió, tuvo a su hijo y conoció a Maluma, con quien luego fue vinculada sentimentalmente.

Tras dos años en el programa, en 2013, el español Antonio Pavón le pidió matrimonio a Sheyla Rojas en “Combate”. Ella, que se encontraba en la dulce espera, entre lágrimas aceptó. En abril del mismo año se convirtió en madre dando a luz por cesárea al pequeño Antoñito.

Sheyla Rojas durante su estadía en el reality "Combate". (Foto: Captura de video)

ESTO ES GUERRA Y ESTÁS EN TODAS

Un año más tarde, en 2014, Sheyla Rojas dejó “Combate” para probar suerte en otra casa televisora y se convirtió en integrante de “Esto es guerra”. Ya con un nuevo y renovado look, ‘Shey Shey’ se convirtió en una de las figuras principales del programa. Incluso mantuvo una relación con Patricio Parodi, la cual llegó a su fin en 2016.

Tras su etapa de chica reality, en 2018 fue convocada para la conducción del programa “Estás en todas” junto a Choca Mandros, donde se mantuvo firme hasta que un ‘ampay’ con el futbolista Luis Advíncula hizo que se retirara del espacio y se fuera del país para buscar su estabilidad y probar suerte en nuevos horizontes.

Sheyla Rojas y Choca Mandros formaron la dupla de conductores de "Estás en todas". (Foto: @chocamandrose)

NUEVOS RETOQUES

Tras alejarse de la televisión nacional, donde ya había hecho gala de su versatilidad para los arreglos estéticos, la modelo se afianzó en México y ofreció algunas entrevistas a los medios locales, donde no tuvo problemas en reconocer que a lo largo de su vida se ha sometido a diversas operaciones, entre ellas, intervenciones para aumentar labios, glúteos y busto.

En diciembre de 2021, la popular ‘Leona loca’ utilizó sus redes sociales para mostrar su nuevo look a sus seguidores. En ese momento, contó que estaba “hinchada” porque se había sometido a un Bodytipe, que consiste en reducir la flacidez corporal basándose en la aplicación de radiofrecuencia a nivel interno, es decir, bajo la piel.

El médico que operó a Sheyla Rojas se presentó en el programa “Mujeres al mando” y reveló que la exchica reality tenía otra intervención pendiente. “La próxima cirugía que se va a hacer Sheyla, es un tensado de la piel a nivel del rostro, cuello y todo su cuerpo. Bueno es un tratamiento novedoso que consiste en tensar la piel del cuerpo, sin cirugías”, explicó el profesional.

Sheyla y sus cirugías

SE DEFIENDE

Sheyla Rojas no ha tenido reparos en aceptar que se ha hecho bastantes cirugías estéticas y que sus constantes cambios físicos son para cuidar su imagen. La influencer, mediante un live en Instagram realizado a mediados de 2021, se defendió de los comentarios en contra de su apariencia física y dijo: “A mí me gusta, si no les gusta pues qué haremos”.

