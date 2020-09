Shirley Arica se presentó en el programa “Magaly TV: La Firme” y dio detalles de los tormentosos episodios que vivió con Jean Deza, futbolista del Deportivo Binacional, cuando tuvieron una relación a inicios de 2020.

En conversación con la conductora Magaly Medina, la modelo reveló que fue agredida por el jugador y que no lo denunció porque “sentía vergüenza”.

“Yo he sufrido un episodio similar al de Jossmery (Toledo), solo que no lo he denunciado... La verdad que me dio vergüenza porque no quería hablar más del tema porque he sufrido un episodio similar cuando me rompieron la clavícula y por vergüenza me quedé callada”, contó Arica.

Además, Shirley dijo tener evidencia del día que fue agredida. “Él sabe perfectamente que yo tengo todas las pruebas para hundirlo. Yo tuve que ir a una clínica, por eso él (Jean Deza) me llamó antes de venir a este set para tratar de convencerme de no venir”, explicó.

Arica también recalcó la importancia de denunciar las agresiones y se solidarizó con Jossmery Toledo, expolicía que sí denunció en la comisaría de Lince a Deza.

"Le creo y me solidarizo con ella (por Jossmery Toledo)... No lo denuncié lamentablemente y me equivoqué porque debí denunciarlo. Creo que todas las mujeres que sufren ese tipo de agresiones deberían hacerlo”, sentenció.

“Es un capítulo cerrado y espero que no me haga nada porque conoce a gente bastante brava. Voy a pedir mis garantías por si acaso... prefiero prevenir para que esta persona no se me vuelva acercar”, finalizó.

