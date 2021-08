La cantante de género urbano Handa se une al mediático Mario Hart para lanzar la canción “Sin floro”, que cuenta la historia de una pareja de amigos que se tratan como algo más. El tema forma parte del primer álbum de Handa titulado “Eva”.

El sencillo tiene una onda fresca y bailable y su nombre, “Sin floro”, resume de forma netamente peruana la situación que viven muchos “amigos con derecho”, que se quedan estancados en su relación porque no saben decidirse por el amor o la amistad.

La canción fue mezclada y masterizada en Colombia por Sherman, quien ha trabajado con Maluma, Arcángel y Farina. La producción del álbum corre por cuenta de Eliot el Mago de Oz en Medellin (Colombia), quien ha creado y compuesto para estrellas como J Álvarez, Olga Tañón, Jay Wheeler y a muchos otros más.

“Yo siento que estoy retomando con fuerza mi carrera luego de la pandemia, con unas ganas enormes de que el género urbano peruano llegue con mucha calidad a oídos de todo el mundo”, expresó Eva Bustamente, nombre verdadero de Handa, respecto a su nueva canción.

“Mario es un gran amigo y ha sido uno de los exponentes más reconocidos en nuestro país, me pone demasiado feliz que por fin hayamos podido concretar este tema que lo teníamos pendiente desde antes de la pandemia”, señaló.

“Perú necesita generar presencia en la música urbana, así como los otros países de Latinoamérica, que vean que somos muchos y que somos buenos (...) Soy de las que lucha con todas sus fuerzas para conseguir sus objetivos. Mi sueño es ser cantante y estoy camino a conseguirlo a base de esfuerzo, perseverancia y amor a la música”, aseguró.

Por la lado, Mario revela que se siente “súper cómodo y feliz de poder colaborar con una canción en el álbum de Handa, que considero es una chica con muchísimo talento y una voz hermosa, que viene esforzándose mucho por hacerse un lugar en la música urbana”.

Sobre su regreso a la escena musical indicó: “En realidad nunca me fui de la música, si bien durante cuarentena y pandemia decidí no soltar nuevas canciones, he seguido grabando y ya tengo casi armado un EP que espero puedan escucharlo muy pronto. ¡Se viene mucha música nueva!”.

