Sonia Morales salió al frente para aclararle a la salsera Yahaira Plasencia que ella es la única ‘patrona’ de la música peruana. La cantante folclórica aseguró que registró el apelativo en Indecopi hace varios años.

“Sé que la señorita Yahaira dice que es ‘La Patrona’, pero por favor, que revise los registros legales, donde yo figuro con esa frase desde hace diez años. Le hago saber a la señorita que ese nombre lo tengo patentado no de ahorita, sino hace varios años”, manifestó Morales al diario El Popular.

La intérprete de “Perdóname” reveló que pensó en tomar medidas legales contra Yahaira, pero finalmente desistió. “En un principio sí. Algunos me recomendaron que lo haga, pero la verdad ahora considero que sería una pérdida de tiempo, pues todos estamos más preocupados por la pandemia, que no nos agarre el coronavirus”, puntualizó.

La artista peruana recordó que el apelativo de ‘La Patrona’ se lo pusieron durante un reportaje que le hicieron en Barranco años atrás. “Los periodistas me vieron con mi sombrero y dirigiendo a la gente y me dijeron que era ‘La Patrona’. Me gustó y me quedé con eso hasta ahora”, contó.

En una entrevista con el programa “Mujeres al Mando”, Plasencia defendió su apelativo y señaló que ella se considera ‘La patrona de la salsa’. “Ah, me tiro flores, por ser ‘La patrona de la salsa’”, dijo entre risas la intérprete de “Y le dije no”.

Yahaira Plasencia revela por qué se autodenominó 'La Patrona'

VIDEO RECOMENDADO

La Chola Chabuca: Sonia Morales la saluda en quechua y ella llora

La Chola Chabuca: Sonia Morales la saluda en quechua y ella llora