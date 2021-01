Sonia Morales contó que ha atravesado momentos complicados debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19). Ella, al igual que muchos músicos, han dejado de trabajar en los escenarios y han buscado un modo diferente de ganar dinero.

Tal es el caso de Morales, quien en sus redes sociales dio a conocer que está feliz por cómo le está yendo a su restaurante.

“La gente que conoce de la vida dice que ‘ojo de amo engorda el ganado’. Después de 15 años ahora estoy empezando a cosechar el fruto de mi trabajo”, señaló la cantante en una extensa publicación en Instagram.

Del mismo modo, Sonia Morales afirmó que su restaurante campestre de comida típica, el cual tiene hace bastante tiempo, se ha convertido en la fuente de sustento de toda su familia y está feliz de vigilarlo. Es por ello que trabaja duro porque sus clientes se vayan felices.

“Realmente me siento agradecida y bendecida cuando mis clientes al salir me dicen todo estuvo rico. Yo misma estoy supervisando la cocina, también soy ayudante de cocina, cocinera, mesera etc”, añadió.

Asimismo, Sonia Morales indicó que se siente contenta de tener comensales de muchos lugares de la capital. Es así que recordó lo que pasó por la pandemia del COVID-19 y la búsqueda de mejorar por su familia.

“Si vienen dificultades en la vida hay que afrontarlas, si no te esfuerzas fracasas, si una puerta se cierra otras se abren. No es bueno vivir lamentando de lo que pasa, es mejor pensar en qué hacer mañana para no vivir lamentando de lo dejaste de hacer hoy. Todo se puede en la vida, nada es imposible”, acotó la intérprete de “Piensa en mí”.

Finalmente, la cantante folclórica señaló que pronto tendría una nueva noticia para sus seguidores.

