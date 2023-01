Las revelaciones y confesiones de Enrique de Sussex sobre la familia real británica en sus polémicas memorias Spare: en la sombra continúan dando de qué hablar. El príncipe Harry no solo ha contado las disputas al interior de la realeza, sino también ha reflexionado sobre el futuro de algunos royals, entre ellos los hijos menores del príncipe Guillermo y Catalina de Gales.

“Sé de primera mano que, en mi familia, si no somos nosotros, entonces será otro. Y aunque Guillermo y yo lo hemos hablado en una o dos ocasionas, y él me ha dejado muy claro que sus hijos no son responsabilidad mía, yo sigo sintiéndome responsable al saber que de esos tres niños, al menos uno acabará siendo el spare o repuesto, como yo. Y eso me duele y me preocupa”, dijo a The Telegraph.

El hijo menor del rey Carlos III siempre ha sido consciente de su papel como subordinado, desde la infancia. “¡Maravilloso! Ya me has dado un heredero y un repuesto; he cumplido con mi trabajo”, fueron según sus memorias las palabras que Carlos le dijo a Diana tras el nacimiento de Harry. La respuesta de la recordada princesa fue mordaz: “Tú hazte cargo del heredero, que yo me encargo del repuesto”.

Spare: en las sombras, el libro del príncipe Harry. (Foto: AFP)

El futuro de los hijos de Guillermo y Catalina

El futuro de los hijos de Guillermo y Catalina es aún incierto, aunque no resulta difícil identificar al nuevo “repuesto”. Jorge es el heredero al trono, Carlota será princesa como su tía abuela Ana, o bien duquesa de Edimburgo, título del que Carlos aún no ha dispuesto tras la muerte de su padre.

Y por último, el pequeño Luis, que ya parece ser el rebelde de la casa. Pero también hay que decir que hoy en día la monarquía está muy cambiada con respecto a cómo era hace treinta años, debido también que han ingresado a ella personas sin títulos aristocráticos, más cercanas a la vida de a pie.

