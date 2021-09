Stella Banderas Griffith, la hija de Melanie Griffith y Antonio Banderas, ha hecho noticia luego que se conociera que tomó la decisión de cambiarse su nombre: ya no quiere que Griffith sea uno de sus apellidos.

Según informó el sitio web The Blast, la modelo acudió a una corte de Los Ángeles para pedir que de ahora en adelante su nombre completo sea *Stella del Carmen Banderas*.

En el documento la joven de 25 años explicó los motivos por los que busca deshacerse de su apellido materno.

“Solo quiero acortar mi nombre quitándole el apellido extra. Además, normalmente no uso el Griffith cuando me refiero a mí misma en los documentos… Quitar el nombre se ajustaría a su uso cotidiano”, señaló la joven en la presentación, obtenida por el sitio The Blast.

Cabe mencionar que en los documentos judiciales no se indican que existan problemas entre Stella y su madre. En muchos casos, las celebridades cambian sus nombres debido a un distanciamiento de sus familiares; sin embargo, en esta situación, ese no parece ser el caso.

Stella del Carmen es la única hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith y es media hermana de Dakota Johnson (hija de Melanie Griffith y Don Johnson) y de Alexander Bauer, producto de la relación de Melanie con el actor cubano Steven Bauer.

VIDEO RECOMENDADO

Oscars 2020: Antonio Banderas “No tengo preparado nada, voy a disfrutar de los Óscar”

Antonio Banderas afronta "muy tranquilo" el esprint final de los Óscar, la gran fiesta de Hollywood null