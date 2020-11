Luego de que se diera a conocer que la modelo Stephanie Valenzuela fue violentada por su pareja, el actor Eleazar Gómez, el programa “Venga la Alegría” se comunicó con el hermano de la modelo, Frank Valenzuela, quien brindó algunos detalles de cómo sucedieron los hechos la madrugada del jueves 5 de noviembre.

En entrevista con el matutino de TV Azteca, Frank señaló que los hechos se dieron después de que ambos llegaran de cenar. “Fueron a cenar, no sé qué situación habrá pasado en la cena. Llegaron al departamento y empezaron a pelear, los vecinos me dicen que escucharon gritos de (Stephanie) diciendo: ‘Me van a matar’”, dijo en un inicio.

Frank contó que optó por dejar de vivir con Stephanie apenas inició su relación con Eleazar para evitar tensiones con su hermana y también con el actor. Además, reveló que la peruana evitaba salir y que no tenía muchos amigos, para no tener enfrentamientos con su pareja.

“Mi hermana, para evitar cualquier tipo de problema (con Eleazar), evitaba salir. No tenía casi amigos, llegó a punto en el que no me miraba a mí. Yo nunca tuve conocimiento de que la agredió, ni nada. Yo estuve separado de ella, me fui a vivir a otro lado”, reveló.

Frank Valenzuela dijo que su hermana no puede hablar sin llorar sobre lo que había sucedido. “Ella llora, llora, no es mucho que yo pueda hablar con ella. Yo trato de hablar de cosas diferentes porque si yo le trato de recordar algo es como que vuelve a pensar y es complicado. Lo único que sé es que quiere evitar que vuelva a repetirse esto con otra mujer”, acotó.

Al ser consultados sobre si su hermana estaba enterada de las acusaciones de violencia que tenía Eleazar Gómez, Frank explicó que el actor siempre le negó todo a Stephanie. “Ella está súper asustada por la forma en la que reaccionó él y más si no eres del país, por eso dejamos que las autoridades tomen las acciones correspondientes”, concluyó.

