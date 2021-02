The Weeknd será el responsable de poner la cuota musical en el entretiempo del Super Bowl y como antesala de su presentación oficial, el músico canadiense accedió a una entrevista para la NFL y descartó que Maluma lo acompañe en una de sus canciones.

“He estado leyendo muchos rumores. Pero no hay espacio para encajarlo en la narrativa de la historia que quiero contar en la actuación. Entonces, no hay invitados especiales, no”, explicó The Weeknd.

Ante esta afirmación, el cantante Maluma se pronunció en Instagram e invitó a sus seguidores a escuchar sus nuevos lanzamientos.

“Domingo de Super Bowl y de escuchar a todo volumen ‘7 días en Jamaica’ y ‘Chocolate’”, expresó el músico colombiano.

Maluma sorprendió a sus seguidores al publicar un nuevo disco en plena celebración de su cumpleaños número 26. Mediante sus redes sociales el colombiano promocionó la llegada de “7 días en Jamaica” y en un clip explicó de qué se trataba esta nueva apuesta musical.

“Es un álbum diferente, un álbum que demuestra mi madurez musical pero sobre todo personal”, confesó en Instagram. “Hoy me siento renovado y con más ganas que el primer día. Recuerden parceros que soñar vale la pena y que si yo pude superarme, ustedes también e, incluso, llegar mas lejos”, añadió.

