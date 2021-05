La actriz cómica Susan Cristán, más conocida como ‘La Chola Puca’ en el mundo del entretenimiento, realizó una grave denuncia contra su esposo Pablo Ramírez por presuntas agresiones físicas y psicológicas en su contra.

La artista nacional hizo esta grave denuncia a través de una llamada telefónica con el medio RPP, donde brindó su versión de los hechos entre lágrimas.

“Hoy día ha dicho que me va a matar, me va a enterrar en el parque. Son cosas que ya no puedo aguantar”, dijo Susan Cristán para el mencionado medio.

Según la versión de Cristán, ella fue sacada a la fuerza de su domicilio y cuando se dirigió a la comisaría de su distrito para colocar la denuncia, esta fue rechazada y la enviaron a otra dependencia policial.

“Fui al de Ate (la Comisaría de Ate), pero me dicen que (mi domicilio) no pertenece a Ate Vitarte, que pertenece a Salamanca (...) Donde fui a la comisaría, me trataron todo déspota, querían que le muestre lo que me ha hecho (mi esposo)”, contó.

Como se recuerda, la actriz cómica Susan Cristán contrajo matrimonio civil con el empresario Pablo Ramírez en 2019. Ambos son padres de un niño.

