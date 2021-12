La exprimera dama, Susana Higuchi, falleció este miércoles a los 71 años. La lamentable noticia fue confirmada por su hija Keiko Fujimori, quien señaló que su sensible fallecimiento se da tras una lucha contra el cáncer.

Tras conocer su deceso, Andrés Hurtado recurrió a su cuenta personal de Instagram para dedicar un emotivo mensaje de despedida a Higuchi, a quien consideraba “su madre”. Su mensaje fue acompañado con un extracto de una entrevista que el conductor le realizó años atrás a la mamá de Keiko Fujimori.

“Estas líneas no tienen nada de política: son solo las palabras de un hijo que, como sabe el país entero, tiene a su madre en el cielo. Y fue esta dama, esta mujer de hierro que, en su última entrevista, me dijo ‘Ahora yo soy tu mamá’ y me recibió en su regazo”, escribió en las primeras líneas del mensaje.

Finalmente, el conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés” resaltó la vocación de ayuda social que tuvo Susana Higuchi.

“Hasta siempre, Susana Higuchi, Dios es testigo de tu vocación de ayuda social y servicio a los más necesitados y de todo lo que compartimos fuera de cámaras, en el día a día, que es donde los hijos honramos en vida a nuestra madre”, añadió.

En solo unos minutos su publicación suma más de 300 “Me gusta”. En los comentarios sus seguidores también tuvieron palabras de despedida para exprimera dama.

Susana Shizuko Higuchi Miyagawa, hija de japoneses, nació en Lima el 26 de abril de 1948 y su imagen saltó a la palestra tras ostentar el cargo de primera dama durante 1990 a 1994, en el primer gobierno de su entonces esposo el expresidente Alberto Fujimori.

