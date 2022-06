Susy Díaz y el doctor Tomás Angulo protagonizaron un tenso momento en la reciente emisión del programa “En boca de todos”. El incidente se dio cuando opinaban sobre la denuncia pública que realizó Florcita Polo sobre el presunto maltrato físico que habría sufrido por parte de su aún esposo, Néstor Villanueva.

Tomás Angulo, quien estuvo como invitado en el set, manifestó que frente a una situación así de compleja siempre es bueno escuchar ambas versiones de la historia.

“¿Por qué tanto tiempo calló? Yo como especialista miro las cosas desde otro punto de vista. Para mí siempre hay que ver las dos versiones, no solo debemos quedarnos con una. Sabemos que muchas mujeres son violentadas por hombres abusivos, pero también sabemos que hay mujeres que simulan, manipulan y hacen falsas denuncias”, comenzó diciendo

Tras escucharlo, Susy se mostró fastidiada y aseguró que como “hombre” saldrá en defensa de Néstor Villanueva.

“Claro, usted como hombre tiene que defender a los hombres. Usted no es mujer para saber que mi hija cada vez que lo mencionan al ‘Cuco’ (Néstor) tiembla y mi nieto también”, respondió la exvedette.

“Yo no me refiero a tu hija, hablo en general (...) Tú que tienes tanta experiencia en televisión ¿por qué no te diste cuenta? Si tú tienes mucha confianza con ella (...) No me interrumpas, yo también merezco respeto, por favor, Susy Díaz”, agregó tajantemente Tomás.

El comentario del especialista terminó por incomodar a Susy Díaz, quien decidió retirarse del set de “En boca de todos” sorprendiendo a todos los presentes. “Ahorita me voy, tengo que hacer, de ahí tienes todo el rato para hablar. Gracias, Dios los bendiga, que hable el doctor, que siga hablando”, dijo la mamá de Flor Polo antes de retirarse.

Susy Díaz se va del set de EBDT

