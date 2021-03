Luego que las cámaras del programa “Magaly TV, la firme” mostraran imágenes de Susy Díaz divirtiéndose en una reunión de cumpleaños con la exvedette Deysi Araujo, Díaz se realizó una prueba molecular para descartar contagio de COVID-19.

En enlace con el programa “América Hoy”, Susy Díaz mostró que el resultado de su prueba de detección de COVID-19 arrojó negativo, por lo que se mostró aliviada e hizo un mea culpa.

“Mi prueba me la realicé ayer y hoy me han enseñado que salió negativo, soy imagen de muchas marcas y tengo que cuidarme. Yo me hago la prueba cada 15 días, me cuido y le pido a todos que se cuiden porque la pandemia está cada día más fuerte”, señaló Susy Díaz.

Las conductoras Ethel Pozo y Janet Barboza aseguraron sentirse aliviadas al saber que una persona tan querida como Susy Díaz se encuentra bien de salud. Además, exhortaron a sus televidentes a que sigan acatando las medidas para prevenir el contagio de COVID-19.

C04-susy

Como se recuerda, el programa conducido por Magaly Medina mostró imágenes de la vivienda de Deysi Araujo en el distrito de San Juan de Lurigancho y captaron a varios invitados como Azucena del Río y Nadeska Widausky.

El pasado 4 de marzo, al ser consultada por el programa “América Hoy” por su participación en dicha reunión realizada en plena pandemia, Susy Díaz restó importancia y consideró que “estaban exagerando” al decir que había asistido a una “fiesta COVID”.

