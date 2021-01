Susy Díaz, es sin duda, un referente de la comicidad en el Perú. Su presencia en los sets de televisión ha sido suficiente para elevar el rating de muchos programas y todos le reconocen sus dotes de showman, por ello ha decidido convertirse en profesora este 2021 y dictar talleres virtuales de actuación.

La también excongresista ofrecerá sus clases a los niños, adolescentes y jóvenes de gran talento que integran “Los Vándalos del Humor”, quienes se están perfeccionando en el rubro humorístico, y cuya meta es tomar la posta de los consagrados humoristas como: ‘Melcochita’, Miguel Barraza, Betina Onetto y otros grandes de la comicidad.

El reconocido guionista y libretista de “El Reventonazo de la Chola”, Hugo Tasayco, también apoya a esta nueva generación de humoristas que ya están brillando con luz propia en la comedia nacional. “Muchos compañeros ligados al mundo de la comicidad, estamos respaldando este proyecto, porque hay mucho talento”, precisó sobre los muchachos.

La nueva generación de comediantes lo forman Yaretzy, Thiago, Luciana, Mathias, Ariana, Jordán, Cielo Luna, Cielo Castillo, Juan Carlos, Ronald, Ayelen, Génesis y Fernanda. Ellos tienen programado el show virtual “Amor, Humor y canciones”, para el jueves 11 de febrero a las 9 p.m. Sin embargo, están a la espera que se repongan los show presenciales para presentar su espectáculo en teatros, circos y programas de televisión

“Sé que la mejor arma para triunfar en esta vida es la risa. He tenido la oportunidad de ver antes de la pandemia el show de ‘Los Vándalos del Humor’, y también los he seguido en sus presentaciones virtuales. De verdad, son chicos talentosos, así que dije: ‘por qué no compartir con ellos mi experiencia en la comicidad’”, acotó Díaz.

