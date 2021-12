Susy Díaz visitó este jueves el programa “América Hoy” y se refirió a la crisis matrimonial que atraviesan Flor Polo y Néstor Villanueva. Durante la conversación, la excongresista sorprendió a las conductoras luego que revelara que su hija no le tiene confianza.

“Has podido dialogar con Flor, cómo se siente. ¿Cómo están las cosas?”, interrogó Ethel Pozo a Díaz.

“Néstor me invitó a pasar la Navidad con ellos, con él me estoy llevando bien, ya no soy la suegra metete que antes hablaba de las cosas que pasaban entre ellos. Me amarro la lengua y me lo guardo para mí”, respondió inmediatamente.

Tras ello, la excongresista reveló que ignoraba que la pareja esté pasando por una crisis matrimonial debido a que su hija no le tiene confianza y no le cuenta las cosas que pasan con Néstor.

“Susy, significa que, si Flor no te contó nada del problema que tiene con Néstor, yo no creo que Flor esté mintiendo, no creo que sea una campaña para generar prensa porque he conocido a tu hija los últimos meses que vino al programa y hemos visto una Flor madura. No tienes confianza con ella que no te cuenta cosas”, consultó Barboza.

“No, después de todo lo que yo contaba todo lo que pasaba con ellos, ella no tiene confianza en mí”, respondió Susy Díaz.

Finalmente, la conductora de “América Hoy” resaltó que la situación debe ser bastante difícil para Susy. “Qué duro lo que me cuentas, que tu hija no confía en ti. En algún momento tuvieron momentos difíciles, es una noticia que a cualquier mamá le afectaría por eso estamos viendo una Susy Díaz que no es la misma”, acotó.

