Susy Díaz habló de lo feliz que se encuentra en Francia junto a su pareja, el empresario Walter Obregón. Además, la excongresista comentó sobre su divorcio con Andy V y dejó abierta la posibilidad de que en un futuro pueda casarse con su actual pareja.

“Gracias a Dios que la estamos pasando bien, me están tratando como una reina en Francia, que es un país desarrollado, es otra cultura y me quiero quedar a vivir aquí. Estoy enamorada de Francia, se come rico la comida peruana, pero ya regreso mañana a Lima después de 11 días. Tengo que seguir trabajando”, contó la rubia al diario Trome.

Respecto a su divorcio con Andy V, Susy se mostró agradecida con Dios porque luego de nueve años de espera al fin puede decir que es una mujer divorciada.

“Gracias a Dios que mi divorcio ya está en registros públicos, ya estoy legalmente divorciada, solo tengo que ir a sacar mi DNI con mi nuevo estado civil. He tenido que esperar prácticamente nueve años para que salga mi divorcio, pero por fin ya estoy divorciada, vivo tranquila y estoy en paz”, resaltó.

Asimismo, la mamá de Flor Polo aclaró que por el momento no le gustaría casarse; sin embargo, aseguró que no sabe lo que pueda pasar en un futuro.

“Por el momento, no pienso casarme. Después de estar dos veces casadas, no sé si me gustaría casarme nuevamente. Uno se casa rápido, pero para divorciarse se padece. Para ser feliz no interesa un papel”, señaló. “Vamos a ver qué pasa porque no sé lo que pueda pasar. Ahora estamos tranquilos y todo bien gracias a Dios. Vivo el presente y no sé qué pasará en el futuro”, acotó la rubia.

