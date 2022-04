Pese a que ha desmentido en más de una ocasión el fin de su relación con Youna, el padre de su hija Xianna, Samahara Lobatón volvió a captar la atención de sus seguidores tras publicar un profundo mensaje en su cuenta de Instagram.

“No aceptes mediocridades de nadie. Si no te respetan, te vas”, publicó la hija de Melissa Klug en sus historias de Instagram, provocando que muchos especulen que terminó su relación con el barbero.

Foto: Instagram @sam_lobaton_klug

Pero eso no es todo. La imagen con la que Samahara Lobatón confirmó su reconciliación con el padre de su hija en el 2021 también desapareció de perfil en dicha red social. Se trata de una foto donde ambos se declaraban su amor públicamente.

Samahara Lobatón retomó relación con Youna (Foto: @sam_lobaton_klug/@flockogram)

A esto se suma que tanto Samahara con Youna dejaron de seguirse en Instagram. Según explicó la hija de Abel Lobatón, el pasado mes de febrero, su pareja decidió bloquearla de dicha plataforma como parte de un juego.

“No hubo pelea ni discusión, fue tipo un juego que yo le dije ya no quiero ver tus historias y él, en vez de responderme, me bloqueó. Fue nuestra manera de jugar entre nosotros y todo el mundo comenzó a decir que nos habíamos separado”, explicó la influencer en “En Boca de Todos”.

