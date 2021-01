La cantante Thalía suele compartir mensajes de buenos deseos a sus seguidores, es así que Año Nuevo no fue la excepción. Si bien el pasado viernes publicó una foto muy elegante, esta vez decidió sumar un mensaje más.

“Por el amor, la salud, la alegría y la vida. Los amo hermosuras mías”, se lee en la publicación de la mexicana el primer día del 2021.

Horas después, Thalía compartió una imagen donde se le ve usando un traje de lino de cuadros. “Arrancando el año con un par de ovarios bien puestos para darle con toda la actitud”, señaló junto al hashtag “Vamos con toda la buena energía”.

De inmediato sus seguidores empezaron a dejarle mensajes de buenos deseos para este nuevo año. Además, en sus historias de Instagram la cantante dejó ver cómo pasó el primer día del 2021: en comidas y ejercitando su cuerpo.

Cabe señalar que Tommy Mottola, esposo de la cantante, le dejó un extenso mensaje en sus redes sociales.

“Te amo baby. Gracias por ser la luz brillante en mi vida todos los días que me inspira, me motiva y me ayuda a vivir mi vida mejor cada minuto. Te amo muchísimo, eres mi todo”, comentó el productor musical.

VIDEO RECOMENDADO

Thalía e Itatí Cantoral parodian video viral ‘la niña del pastel’

Thalía e Itatí Cantoral parodian video viral 'la niña del pastel'.