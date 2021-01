Fiel a su estilo, Thalía sorprendió a sus más de 17 millones de seguidores en Instagram luego de publicar unas fotografías en las que aparece luciendo un vestido rosa de plumas, por lo que las comparaciones con Bella Aldama de “Marimar” no se hicieron esperar.

En las instantáneas, la cantante y actriz luce este traje que tiene una especie de estampado en forma de flor en tonos rojos y blancos a un costado del pecho. Además, se puede ver su cabello recogido con un moño y en el cuello llevaba puesto el clásico collar de perlas de su recordado personaje.

“Que nadie te quite el color de tu vida. Exprésate, diviértete y sé tú mism@ sin reservas. Have fun and live your life in full color! (¡Diviértete y vive tu vida a todo color!) #flamingopink #moodBellaAldama #marimar”, escribió junto a las fotos la esposa del empresario Tommy Mottola.

Pero eso no fue todo pues en otra publicación, compartió un video en el que se le puede ver con el mismo vestido y de fondo se escucha la canción “Por amor al arte”. “Y apareció en tu vida la chica de tus sueños”, escribió como descripción del post.

Como era de esperarse, sus fans inmediatamente reaccionaron con mensajes en los que aseguraron que Thalía seguía igualita. “Bella Aldama 2.0″, “Bella Aldama forever”, “Bela Aldama, una mujer fina y elegante”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las publicaciones.

Hace algunos días, Thalía aceptó el reto de un a fan que le propuso para que recreara en TikTok el look de su personaje de Bella Aldama en la telenovela “Marimar”, la cual protagonizó hace 26 años al lado de Eduardo Capetillo.

La artista mexicana dudó un segundo en complacer el pedido e improvisando con algunas cosas que tenía en su alcance, mostró su cambio: se puso un ajustado vestido negro, un collar de perlas y hasta usó un spray bronceador de piernas para pintar su cabello y así tener el característico mechón rubio del personaje.





