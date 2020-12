A través de su cuenta oficial de Instagram, Thalía compartió con sus más de 16 millones de seguidores un fragmento de su videoclip “La Vacuna”, tema que pertenece a su álbum “Viva Kids, Vol. 2″ lanzado en mayo de 2020.

Junto al clip, la cantante y actriz mexicana recordó que el tema lo escribió hace dos años; sin embargo, en medio de la pandemia del coronavirus (COVID-19) ha cobrado relevancia.

“Quién nos iba a decir que esta canción, #LaVacuna, que forma parte de Viva Kids Volumen 2, compuesta hace dos años, fuera tan relevante en estos días”, escribió la intérprete de “No me ensañaste” en las primeras líneas.

Asimismo, Thalía invitó a sus fanáticos a escuchar el álbum completo en su canal de YouTube. “Busca tu copia del CD de Viva Kids, en el que vienen Volumen 1 y 2 juntitos, en @mixupteam en #México. Y no te pierdas este y todos los videos de Viva Kids en el canal de YouTube “Thalia Viva Kids”, añadió.

“Esta canción es total llena de energía, es imposible no bailar”, “Tienes razón, hermosa Thalía”, “Me encanta”, “Thalía son tiempos difíciles, sabremos salir adelante”, “El mejor single de todo Viva Kids”, son algunas reacciones de sus fans.

En el videoclip animado de “La Vacuna”, de poco más de dos minutos de duración, Thalía aparece vestida de enfermera, mientras canta: “Oh, oh, una vacuna. Solo un piquetito para que me sienta bien. Oh, oh, una vacuna. Cuando me pongan más. No habrá nada que temer”.

