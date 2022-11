Si algo bueno nos trajo la pandemia fue definitivamente la oportunidad de reinventarnos, volvernos más creativos y adaptarnos a la tecnología y virtualidad. Brenda Durand, empresaria de moda, quien, con 19 mil seguidores en Instagram y 23 colecciones lanzadas desde pandemia, comparte sus recomendaciones y el éxito de ventas alcanzado con su marca de ropa para mujeres a través de la digitalización de su negocio.

Usa todas las redes sociales: son aliadas para nuestro negocio, aprovéchalas para dar a conocer tu marca, tu nombre y tu trabajo. Comienza a crear contenido y nunca dejes de estar activo en las redes, son el medio con mayor llegada a tu público.

Crea una comunidad: Las redes no solo las uses para vender, permiten crear vínculos y lazos no solo en la relación comercial sino en lo personal con quien está detrás de las marcas. Desde compartir el proceso de producción, experiencias, opiniones hasta sentimientos y valores. Crea una comunidad de la que te sientas orgulloso.

Define una estrategia: es importante establecer la ruta de tu negocio y si no lo puedes hacer solo, pide ayuda. Es importante contar con una estrategia de ventas, de marketing, financiera e incluso de imagen.

Vuélvete un especialista: De cierta forma te conviertes en un influencer de tu comunidad, porque llegas a influenciar en una acción y eso lleva una gran responsabilidad. Lo importante es ser consciente de esto y la clave es ser siempre honesto y transparente.

Lanza una web: quizás al inicio no sea tan necesario, pero a medida que tu negocio y marca crezcan, es indispensable puesto brinda solidez y seriedad. Busca que sea amigable, haz que navegar y realizar compras (carrito y pasarela de compras) sea una experiencia fácil y rápida.