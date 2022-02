Las rencillas quedaron atrás para el cantante Carlos ‘Tomate’ Barraza, por eso se animó a llenar de halagos a su exesposa Danuska Zapata en la última edición del programa ‘En Boca de todos’.

Esto debido a que celebró el cumpleaños número 14 de su pequeña Gaela Barraza Zapata, fruto de su relación con la exmodelo. ‘Tomate’ Barraza se llenó de emoción y reconoció el buen trabajo que ha hecho como madre en todo este tiempo.

“Hoy 9 de febrero, hace 14 años vino mi hija al mundo, decirte a ti Danuska que has hecho una excelente labor como madre, me quito el sombrero. No solo estás haciendo una labor excelente con Gaela, sino también con tus dos menores hijos”, dijo Carlos Barraza.

“Desde lo más profundo de mi corazón te agradezco por haberme elegido como el padre de esta criatura. Que Dios bendiga a tu familia, a tu esposo, a tu mamá y a todas las personas que albergas en tu casa”, agregó el artista.

Tras las palabras del sobrino del actor cómico ‘Miguelito’ Barraza, la conductora del espacio de entretenimiento, Tula Rodríguez se emocionó: “Ay que lindo, yo me alegro. Este es el mejor regalo para ti Gaela, que papito y mamita hoy sean amigos”, señaló.

