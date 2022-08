María Fernanda Véliz, hija no reconocida de Tommy Portugal, dio una entrevista al programa “Magaly TV: La Firme”, donde habló sobre el cantante y su rol de padre, a quien considera ausente en su formación.

Según su testimonio, Portugal se mostró distante en su rol como padre y no la apoyó en su incipiente carrera musical.

“No sé, siempre sentí que él no me veía como su hija... él dijo en televisión que se enteró (de mí) un mes antes, pero no, él se enteró varios años antes y no lo dijo porque tenía una relación en ese entonces y no sabía cómo manejar el tema con su pareja (Estrella Torres). Yo le hice caso y mi mamá (Mariella Véliz) también por apoyarlo”, dijo.

Además, María Fernanda Véliz dijo que ella puso de su parte para tener una mejor comunicación con su progenitor, pero él no: “A veces cuando yo iba a su casa, él se encerraba en su cuarto y yo estaba sola con mi abuela”.

“Tal vez como él, para con gente de mi edad, no me ve como hija y le dije que iniciemos una relación como amigos para no perder el contacto, pero tampoco funcionó”, dijo entre lágrimas.

María Fernanda Véliz es fruto de una relación fugaz entre la animadora infantil Mariella Véliz y Tommy Portugal. El músico no sabía de la existencia de su hija hasta que ella cumplió 12 años. Han pasado los años, ella ya es mayor de edad y sigue sin ser reconocida por el cantante de cumbia.