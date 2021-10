El cantante de cumbia, Tommy Portugal, realizó un enlace para “En boca de todos”, donde celebró los 50 años de trayectoria de “Los Caribeños de Guadalupe”, una de las agrupaciones que lo lanzó a la fama.

Luego de recordar su paso por esta orquesta, el artista pasó un incómodo momento tras ser consultado por las declaraciones de su expareja Estrella Torres, quien ha señalado que la diferencia de edad entre ambos influyó en su separación.

“Ricardo a mi me invitaron para hablar de Caribeños, creo que es el momento de ellos, son sus 50 años, y pienso que la atención debe estar enfocado en eso y no el mío”, sostuvo para luego señalar que todo estaba bien entre ambos.

Ricardo Rondón insistió en la pregunta, y le pidió responder si la edad con la cantante de cumbia había sido determinante para el fin de su romance, pero el cantante evitó responder en todo momento.

“Yo creo que en algún momento cuando me inviten para hablar de mí, bacán. (…) No estoy molesto. (A Estrella) le deseo el bien siempre. Yo con ella me llevo muy bien hasta ahorita, siempre hablamos, estoy contento porque su canción está siendo muy aceptada por el público”, señaló el artista.

