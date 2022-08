El programa “Magaly TV: La Firme” realizó un informe del preciso instante en que Tommy Portugal asistió al laboratorio Biolinks para hacerse una prueba de paternidad.

Según se pudo observar en las imágenes de ATV, el cantante de cumbia y su hija María Fernanda Véliz se encontraron en dicho laboratorio para la prueba de ADN, y al finalizar discutieron ante las cámaras de televisión.

Mafer Véliz dijo estar indignada con Tommy Portugal por recién hacerse la prueba, pese a que ya se lo había pedido antes.

Ella consideró que no era necesario presentarse en la televisión para que el músico acepte hacerse la prueba. “Tú me dejas como una mentirosa, pese a que tú sabes que todo lo que he dicho en el canal es cierto... tú sabes que esto lo quise ver en privado”, le dijo Mafer Véliz a su padre entre lágrimas.

Cabe mencionar que la joven estuvo acompañada de su madre Mariela Véliz, quien también protagonizó una discusión con Tommy Portugal.

La madre de familia indicó que sí mantuvo una relación con el cantante de cumbia y que su romance no fue fugaz como lo indicó Portugal a nivel nacional.