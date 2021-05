Hace solo algunos días José Abelardo Gutiérrez Alanya, mejor conocido como ‘Tongo’, fue vacunado contra el Covid-19; sin embargo, el cantante ha sido duramente cuestionado por haber sido captado dando un ‘privadito’ tras ser inmunizado.

Es por ello, que el intérprete de “La Pituca”, salió al frente para defenderse y en declaraciones al programa “Magaly TV: La Firme” manifestó que si trabaja de esta manera, es para costear los tratamientos que derivan de su neuropatía diabética.

“¿Tú sabes qué es que te digan que tu enfermedad está en la última etapa?”, le dijo al reportero del programa que conduce Magaly Medina. Según revelaron en el informe, el cantante cobra entre S/2,500 y S/3,000 por hora en cada uno de sus shows privados.

Gutiérrez Alanya no pudo evitar quebrarse al momento de comentar sobre su situación económica; además, admitió que no se siente a salvo y sabe que está en riesgo, pues las vacunas previenen hospitalizaciones pero no el contagio. “Si me contagio, Diosito es el que me cuida”, dijo.

‘Tongo’, quien tiene 63 años, fue vacunado a mitad del mes de mayo pues a pesar de que no estaba en el rango de edad al que se está inmunizando, sí pertenece al grupo de personas con comorbilidades que figuran en el cronograma, pues padece de insuficiencia renal y diabetes.

