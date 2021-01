En la reciente edición de “Yo Soy: grandes batallas” se dio el enfrentamiento de desempate entre los imitadores de Celia Cruz (Joseph Sanz) y Víctor Manuelle (Lui Galloso); sin embargo, ninguno de los dos logró sorprender al jurado Tony Succar.

Tras la presentación de los imitadores de Celia y Víctor, Succar manifestó que le tocaba ser severo con su comentario al mismo estilo de Mauri. “Bueno yo creo que me toca ser Mauri ahorita. No pasa nada con ninguna de las dos presentaciones. Cero. Los estoy viendo con orquesta, esto es salsa. Si ustedes cantaran así, yo tengo que apagar el show y decir vamos del escenario y la gente me va decir por qué están tan fuera de tiempo”, dijo el percusionista decepcionado.

En otro momento, Tony resaltó el timbre de voz a cuanto a la imitación, pero pidió a Joseph Sanz y Lui Galloso estudiar más el ‘swing de la salsa’.

“Hoy creo que fue hasta peor. Víctor Manuelle, tú apurabas más en el cuerpo de la canción. Y Celia cuando entraste en los soneos te fuiste como un merengue. Celia es rumbera. Tienen que estudiar mucho el compás y el swing de la salsa”, precisó.

Finalmente, el músico indicó que no sabía por quién votar porque ninguno estaba en el nivel deseado. “Hacen un gran trabajo de imitación de timbre de voz, te aplaudo por eso, pero no sé ni por quién votar. No está a nivel”, añadió.

Maricarmen Marín y Mauri apoyaron lo dicho por su compañero y señalaron que votarían por el menos peor. Finalmente, Víctor Manuelle se quedó en la competencia por decisión unánime.

