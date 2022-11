La agrupación nacional Tourista se encuentra en medio de la polémica luego que se viralizara un video en el que los miembros del grupo aseguraban que la música de Bad Bunny no era de su agrado; sin embargo, ahora han sido confirmados como teloneros de los shows que el boricua ofrecerá en Lima.

La banda ha recibido diversas críticas en sus redes sociales, por lo que han decidido salir al frente y hablar del tema. En una reciente entrevista para “Moloko Podcast”, Rui, Genko y Sando explicaron que sus declaraciones no tenían nada en contra de Bad Bunny y que, en la actualidad, el puertorriqueño ha sido una inspiración para ellos.

“Nosotros tuvimos esa entrevista hace muchos años (2019). Era otra época y nosotros empezábamos a explorar el tema de los ritmos y la música urbana, combinándola con rock y en esa época teníamos a un montón de detractores que venían del lado del rock. Justo estábamos hablando de ese tema en la entrevista, pero en un momento Genko se fue en floro, pero no es realmente que él lo odiaba o algo así”, dijo al inicio Rui.

“En ese momento, todo nace del dolor en verdad. Tuve un problema bien fuerte en mi vida con la pareja que estaba en ese momento. Por eso es que dije al final que me remite a lugar que no quiero estar, porque había salido muchísimo a tonear con ella. Pero, en ese momento era como rechazo total y dije: no quiero”, añadió Genko.

Asimismo, Genko aseguró que Bad Bunny fue una fuente de inspiración para ellos durante la pandemia. Los 3 discos que sacó en el 2020 los ayudó a definir lo que realmente querían hacer como Tourista.

“Durante la pandemia, después de eso (entrevista del 2019), Bad Bunny saca tres discos que para nosotros son valiosísimos, que nos dan el valor para poder nosotros explorar la verdadera voz de Tourista. Por eso es que cuando nos dijeron (que seríamos teloneros) estábamos súper emocionados”, contó Genko.

“Es todo lo contrario a los titulares que dicen: ‘Tourista odia a Bad Bunny’ y no, es todo lo contrario. A nosotros nos ha inspirado en un montón de aspectos. Nuestro último single, está totalmente inspirado en ‘Yo visto así’”, agregó Rui.

Por su parte, el baterista Sandro Labenita pidió que cesen los comentarios negativos hacia la banda. “Hago un llamado a la paz, creo que es un gran mal entendido, eso es lo que es y es así como nosotros lo estamos viendo”, mencionó.

