En la reciente emisión de “En boca de Todos”, Tula Rodríguez se tomó unos minutos para referirse a las críticas que ha recibido luego de opinar sobre la nueva polémica que protagonizó John Kelvin tras ser denunciado por su esposa, Dalia Durán, por agresión física y sexual.

“Permíteme un minuto para poder aclarar un tema, el martes puntualmente tocamos el tema de Dalia y John Kelvin, donde lamentablemente unas declaraciones que di a algunos especialistas se han malinterpretado y han sacado de contexto lo que yo quise decir”, inició la conductora de televisión.

Rodríguez señaló que “en ningún momento” podría “avalar ningún tipo de violencia porque soy mujer, porque tengo una hija mujer, porque tengo hermanas porque eso es imperdonable”.

Además, aclaró que en ningún momento responsabilizó a Dalia de la agresión que recibió por parte del cantante de cumbia, quien se mantiene detenido en la comisaría de San Miguel.

“Mis palabras fueron que, como pareja, los dos son responsables, no es que ella tenga la culpa que él la golpee, no saquen de contexto lo que he dicho en este caso puntual”, señaló.

Finalmente, la figura de América Televisión se volvió a solidarizar con Dalia Durán y con todas las mujeres que son maltratadas.

“Lamento muchísimo que hoy por hoy, que estamos defendiendo el hecho de no maltratar a una mujer, lamento los duros calificativos que vengo recibiendo. Reitero mi solidaridad con Dalia y con todas las mujeres son maltratadas, que se nos escuché, que salgamos de ese grupo de pobrecitas, no, no somos pobrecitas. A la mujer se le respeta, se nos cuida, se nos trata bien, que nuestra voz sea escuchada”, añadió.

