La conductora de ‘En boca de todos’, Tula Rodríguez aplaudió la actitud positiva de la joven modelo, Flavia Laos de seguir con sus proyectos tras la ruptura con el capitán del reality, ‘Esto es guerra’.

Durante la entrevista que Tula le hizo en la última edición de su programa, la influencer señaló que sigue con su vida y que regresará a Estados Unidos debido a una serie de planes de trabajo que tiene por allá.

Esto sorprendió a Rodríguez, quien celebró que Flavia siga con su vida personal y laboral, pese a haber roto una relación de tres años. Por eso, la conductora se animó a darle un consejo que la influencer agradeció.

“Que trabaje, ella no tiene hijos, no tiene nada que la retenga acá, tiene propuestas allá como le dije a ella: ‘Nadie se muere de amor’. Ella me dijo: ¡Sí!. Yo toda una coach. Nadie se muere de amor y eso está probado. Nadie muere de amor si tomas la decisión y decir: ‘Esto pasó, punto y continuas’”, señaló Tula Rodríguez para América Espectáculos.

Como se recuerda, tras tres años de relación Flavia Laos y Patricio Parodi llegó a su fin. Sobre el tema Flavia Laos aclaró que con Patricio aún queda una bonita amistad. “Creo que vivimos una etapa muy linda, pero ya terminó. Estamos bien, cada uno está en lo suyo. Fue una relación muy bonita e intesa. Me quedo con los mejores recuerdos”, dijo.

