Tula Rodríguez volvió este lunes a “En boca de todos” tras la muerte de su madre Clara, quien falleció hace una semana víctima del COVID-19. En unos videos publicados en su historia de Instagram, la conductora contó a sus fans que volverá a estar activa en redes sociales y aprovechó para agradecer todas las muestras de afecto que le han enviado tras la pérdida de su progenitora.

“¿Cómo estamos? Nuevamente por las redes sociales después de estar una semana desconectada. Paso por aquí para agradecerte por todo el cariño bonito que me tienen, mensajes, oraciones. Gracias, de verdad, gracias”, dijo al inicio.

Tras ello, Rodríguez enfatizó que una forma de honrar a su madre era continuando con su vida. Asimismo, aconsejó a sus seguidores que sigan cuidándose de esta enfermedad.

“Ahora no me queda otra que honrar lo que mi mamá dijo que haga, que era seguir luchándola con todos y a continuar. Así es que te mando un beso y abrazo. Gracias por todas las cosas bonitas que me desean. Estoy en casa, voy a retornar un poquito con las redes, ya volví al programa. Nuevamente un beso por el cariño. Cuídense”, finalizó su mensaje.

El último lunes, Tula Rodríguez volvió a “En boca de todos” tras la muerte de su madre Clara. La conductora reveló que fue complicado sobrellevar los temas de su casa, su hija, su padre y acudir al programa, pero volvió por su madre. “Si hay una persona que estaría feliz de verme aquí es mi mamá. Mi mamá es quien me llevaba a los cástings y disfrutaba verme en los escenarios”, dijo.

“Me toca aceptar que Dios insistió en llevársela, aunque creo que le faltaba tiempo aquí, pero debo aceptar que mi mamita disfruta de la presencia de Dios... Siempre hablábamos del final y ella nos habló de cómo quería que sea para el mes o al año. Ya sabemos lo que vamos a hacer junto a mis hermanas”, puntualizó.

