Ante las cámaras de “América Espectáculos”, la conductora de televisión Tula Rodríguez desmintió los rumores que señalan que estaría pagando deudas pendientes de su fallecido esposo Javier Carmona.

“Yo no he dicho eso, no voy a hablar de esas cosas que pertenecen a mi casa. Yo jamás he dicho que he heredado eso, y si hablamos de herencia, de verdad, no es lo que la gente cree, pero es algo que me voy a guardar por respeto y por respeto a sus hijos, porque soy una señora”, resaltó la compañera de Maju Mantilla.

Asimismo, Rodríguez pidió que “no saquen de contexto” sus palabras. “Por favor, no saquen de contexto absolutamente nada de lo que yo no haya dicho”, acotó.

Por otro lado, Tula confirmó que ya está buscando universidades en el extranjero, pues es el sueño de su hija estudiar fuera del país.

“Ya estamos visionando porque ella estudiará fuera, si Dios me lo permite y la economía, porque no es barato, ella quiere estudiar fuera y no me queda más que apoyarla. Ella quiere veterinaria, todavía está en ese proceso”, comentó.

Tula Rodríguez aclara comentario sobre deudas.

VIDEO RECOMENDADO

Josimar confesó que tenía un póster de Tula Rodríguez en su habitación

La conductora de “En Boca de todos” se mostró sorprendida por la revelación del cantante.