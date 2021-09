Tula Rodríguez negó que tenga una relación sentimental con su expareja Gino Barbieri luego que el programa “Magaly TV: La Firme” difundió imágenes de la conductora de “En boca de todos” con su exproductor en un local nocturno de Miami, en Estados Unidos.

“No estoy con mi ex (Gino Barbieri), no tengo una relación con nadie y eso de visitas escondidas, no hay ninguna visita escondida, no tengo porque esconderme porque no estoy haciendo nada”, dijo Tula a través de un historial de Instagram.

Como se recuerda, Laura Pérez, expareja de Barbieri, afirmó que el padre de su hijo se reunía a escondidas con la presentadora de América TV cuando el productor Javier Carmona estaba enfermo.

“Ya desde antes cuando Tula ha ido a Miami, incluso cuando Javier Carmona estaba vivo, postrado, se veía con Gino muy a escondidas”, aseveró en el programa conducido por Magaly Medina.

Ante estas declaraciones, Tula aclaró que esta declaración tendrá que probarse de manera legal: “Y en cuanto a las especulaciones de una relación cuando mi esposo ha estado, eso tiene que ser probado y legalmente ojalá lo puedan hacer”.

Tula Rodríguez niega relación con Gino Barbieri. |Fuente: Instagram de Tula Rodríguez

