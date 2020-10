A días del fallecimiento de Javier Carmona, la conductora Tula Rodríguez decidió realizar un viaje junto a su hija a las playas de Máncora. La presentadora de “En boca de todos” publicó algunos momentos a través de las redes sociales y algunos cibernautas tuvieron opiniones divididas al respecto.

Algunos usuarios señalaron que Tula debió quedarse en casa por el luto, mientras que otros apoyaron la decisión de la figura televisiva. Ante estos comentarios en redes sociales, Rodríguez decidió pronunciarse a través de historiales de Instagram para brindar su descargo.

“Este viaje para Valentina y para mí ha sido muy sanador. Hemos reído, hemos llorado, nos hemos quedado mirando el mar, dentro de la casa, pero era importante estar juntas porque después de todo llegamos a la conclusión que solo tenemos agradecimiento de los casi 13 años que hemos pasado juntos”, señaló la presentadora.

“Hay mucha gente que me dice: ‘Tula, el luto’... El luto está en mi corazón, no se va, pero no es justo ni para Valentina, ni para mí, quedarme desgarrada llorando en una cama. Ni tampoco es justo para la familia de mi esposo, que ya bastante dolor tiene. Todos tenemos que tener un nuevo inicio, intentar a vivir sin él y ser felices porque eso es lo que él quisiera”, concluyó.

Cabe mencionar que Tula ya se encuentra en Lima junto a su hija y el lunes 26 de octubre retomará sus responsabilidades en el programa “En boca de todos”.

